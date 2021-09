Fernando Diniz tem difícil missão no Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/09/2021 14:20

Rio - O Vasco terá mais um desfalque para a partida contra o Brusque, nesta sexta-feira. Trata-se de Leo Jabá, que foi suspenso pelo STJD pela expulsão contra o São Paulo, em agosto. Além do atacante, Andrey, suspenso, também não vai para o jogo. As informações são do portal "ge.com".

A diretoria vascaína entende que recorrer da decisão do STJD pode acabar sendo pior para o clube. Já que o atacante correria o risco de pegar mais de um jogo como punição. Portanto, vai acatar a decisão da Justiça para que Jabá esteja à disposição para a partida contra o Goiás, na próxima segunda-feira.

Durante a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, em agosto, pela Copa do Brasil, Jabá foi expulso ao acertar a sola na barriga de Reinaldo. No julgamento que ocorreu nesta segunda-feira, a Primeira Comissão Disciplinar entendeu que o lance foi acidental, e por isso puniu o atacante com apenas um jogo.



Com o atacante fora de combate, Gabriel Pec é quem aparece com mais força para atuar na vaga de Jabá. Quem está de volta e pode se tornar opção para o treinador Fernando Diniz são os jogadores Zeca, que cumpriu suspensão no último jogo, e, Galarza, que após ficar afastado por sintomas gripais, testou negativo para Covid-19.