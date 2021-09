RJ - BRASILEIRO B 2021, VASCO X CRUZEIRO - ESPORTES - BRASILEIRO B 2021, RASILEIRO B 2021, VASCO X CRUZEIRO - ESPORTES - BRASILEIRO B 2021, VASCO X CRUZEIRO - Nene jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro B 2021. Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20210919126 - 19/09/2021 - 17:00 - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Após quase um ano e meio sem torcida, o Vasco conseguiu a liberação junto a prefeitura do Rio de Janeiro para ter torcedores em São Januário. Para a partida contra o Cruzeiro, no último domingo, o Cruzmaltino só disponibilizou 1.000 ingressos, mas agora, quer a autorização para ter 50% da capacidade liberada para os jogos contra Goiás e Coritiba, ambos válidos pela Série B. As informações são do canal "Atenção, Vascaínos!".

Os dirigentes vascaínos querem uma volta gradual do torcedor, e trataram a partida contra o Cruzeiro como "evento-teste". Dos 1.000 ingressos disponibilizados, apenas 309 foram vendidos. Agora, o clube corre atrás da liberação de uma maior carga de bilhetes.



Para a partida contra o Goiás, dia 27 de setembro, a ideia é disponibilizar 8 mil ingressos, enquanto para o jogo contra o Coritiba, serão colocados 11 mil a venda, o que equivale à 50% da capacidade de São Januário.

Segundo determinação da Secretária de Saúde, 50% da capacidade dos estádios é o máximo que pode ser permitido no momento. Vale lembrar que o rival do Vasco, o Flamengo conseguiu a liberação de metade do público para a partida desta quarta-feira, contra o Barcelona - EQU, pela Libertadores.

Para os torcedores que quiserem ir ao jogo, será necessário cumprir o protocolo estabelecido pelo clube e pelos órgãos públicos: realizar um teste PCR de covid-19, assinando um termo em que se compromete a passar os dados do exame para o Vasco e à Prefeitura. O CPF do torcedor vai monitorado por 14 dias pela Secretaria de Saúde e, caso contraia o vírus, seu quadro será contabilizado nos gráficos comparativos e de monitoramento que serão feitos para avaliar estes "eventos-testes".