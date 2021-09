Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 22/09/2021

Rio - Como se já não bastasse a má fase dentro de campo, fora dele, o Vasco também não vive grande momento. Vivendo problemas financeiros, o clube da colina completou dois meses com salários atrasados para jogadores e funcionários. Devido a esta situação, os colaboradores do Cruzmaltino ameaçaram entrar em greve e se reuniram com o presidente Jorge Salgado na última terça-feira. As informações são do portal "ge.com".

Inicialmente, o dirigente não deu uma data para que pudesse quitar o débito, entretanto, afirmou que aguarda a liberação de recursos que estão bloqueados na Justiça. Quando o desbloqueio for feito, o pagamento da folha de junho também será.

Os funcionários estão na expectativa que o pagamento ocorra nos próximos dias, do contrário, não está descartada a ideia de paralisação por parte dos colaborares. Há chance de alguns deles não trabalhem na segunda-feira, quando o Vasco enfrenta o Goiás, em São Januário.

Dado esse cenário, a desembargadora Edith Maria Correa Tourinho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, acatou a solicitação do time de São Januário. A diretoria do clube pediu a magistrada que liberasse parte do dinheiro bloqueado para a execução forçada de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas, a fim de pagar quitar o pagamento dos funcionários.

Com isso, Salgado deu essa liberação como forma de garantia durante as conversas que teve com os colaboradores. O clube tem um acordo com o Ministério Público para que parte das receitas sejam reservadas para pagar os vencimentos.