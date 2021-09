Fora dos planos do Vasco, Michel deve passar por uma nova cirurgia no joelho esquerdo - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 22/09/2021 18:03 | Atualizado 22/09/2021 18:07

Rio - Longe dos gramados desde o início de julho, Michel dificilmente voltará a vestir a camisa do Vasco em 2021. Fora dos planos de Fernando Diniz, o volante, de 31 anos, ainda sente dores no joelho esquerdo e deve ser submetido a uma nova artroscopia. Entregue ao departamento de fisioterapia, Michel tem o caso avaliado pelos médicos do clube.

Emprestado pelo Grêmio até o fim de novembro, volante não emplacou na Colina. O histórico de lesões acompanhou o volante no Rio de Janeiro. Na 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no início de julho, ele sofreu uma lesão muscular muscular. Recuperado, se queixou de dores no joelho esquerdo, o mesmo operado no ano passado. Desde então, não ficou mais à disposição da comissão técnica.



A decisão da cirurgia será tomada em conjunto entre o departamento médico do Vasco e do Grêmio. Michel disputou apenas sete jogos pelo Vasco. O contrato do volante com o Grêmio tem validade até dezembro de 2022.