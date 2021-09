Morato destaca evolução coletiva do Vasco sob o comando de Fernando Diniz e pede voto de confiança ao torcedor - Rafael Ribeiro/Vasco

Morato destaca evolução coletiva do Vasco sob o comando de Fernando Diniz e pede voto de confiança ao torcedorRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/09/2021 14:48

Rio - Nono colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, o Vasco encara um prognóstico nada otimista de 3% de chances de garantir o acesso à Primeira Divisão em 2022. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzmaltino precisa de uma milagrosa arrancada nas últimas 13 rodadas para mudar o crítico cenário. Com a liberação parcial do público no Rio, Morato faz um apelo para o torcedor não deixar de acreditar na volta da elite e cita o crescimento coletivo da equipe após a chegada de Diniz.

"Estar aqui já é pressão. Mas estar aqui é também fazer história. No começo, as coisas não andaram. É cabível. Por que não? Vamos acreditar. É o que eu peço ao torcedor. Não desiste. Enquanto há esperança, temos de acreditar. Ainda mais quem está aqui", destacou Morato, que emendou:

"Torcedor, vem com o seu time. Abraça. Não tem outra alternativa. Foi isso que você escolheu amar. Do seu amor eu faço a minha dedicação, a minha profissão. É o zelo maior que eu posso ter. Por vezes, pode não ser à altura. Mas a gente se dedica. Ninguém está aqui de sacanagem, de brincadeira. Aqui as coisas estão sendo feitas. Na boa ou na ruim, não desiste não. Vamos juntos".

para completar:

Com dez a de desvantagem para o CRB, o último integrante do G-4, o Vasco precisa de dez vitórias em 13 jogos, de acordo com o matemático Tristão Garcia. A efeito de comparação, a equipe venceu nove vezes em 25 rodadas. No confronto de sexta-feira contra o Brusque, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, o Vasco inicia uma série de decisões.



"Frustração (o sentimento). Ainda mais com a camisa do Vasco. Se fosse outro cenário em outro clube, seria tranquilo só não cair para a Série C. Mas com o Vasco não é assim. A gente não fala nisso. A gente só fala em acesso. Não importa o que passou, mas vamos em busca de 10 vitórias em 13 jogos. A gente vai em busca disso. Até pela última atuação, acho que o torcedor pode acreditar também", disse Morato.