Gabriel Pec é o favorito para herdar a vaga de Léo Jabá, suspenso, contra o BrusqueRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/09/2021 18:19

Rio - Em delicada situação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco não contará com Andrey e Léo Jabá, suspensos, no confronto com o Brusque, nesta sexta-feira, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, mas contará com o reforço do lateral-esquerdo Zeca. Para as vagas em aberto, Fernando Diniz testou Bruno Gomes e Gabriel Pec entre os titulares no treino realizado na tarde desta quinta-feira no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. Romulo e Sarrafiore são outras opções.

Portanto, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Gabriel Pec, Cano e Morato.

Nono colocado, com 34 pontos, o Vasco tem dez pontos de desvantagem para o CRB, quarto colocado e último integrante do G-4. Com 3% de chances de garantir o acesso à Série A, o Cruzmaltino precisa de dez vitórias para mudar o desastroso prognóstico.