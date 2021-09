Vasco x Flamengo - Campeonato Brasileiro - rodada 15 . Estádio São Januário sem torcida - Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 24/09/2021 10:24

Rio - Após conseguir a liberação para ter público de no máximo mil pessoas para a partida contra o Cruzeiro, o Vasco obteve a liberação da Prefeitura do Rio para poder vender cerca de 7.700 ingressos para a partida contra o Goiás, em São Januário, pela Série B.

O planejamento do Cruzmaltino para este confronto foi obtido. Agora, o clube carioca trabalha para conseguir vender 11 mil ingressos para o jogo contra o Coritiba. A partida contra o Esmeraldino acontece no próximo dia 27 e contra o Coxa no dia 16 de outubro.



Para os torcedores que quiserem ir ao jogo, será necessário cumprir o protocolo estabelecido pelo clube e pelos órgãos públicos: realizar um teste PCR de covid-19, assinando um termo em que se compromete a passar os dados do exame para o Vasco e à Prefeitura.

O CPF do torcedor vai monitorado por 14 dias pela Secretaria de Saúde e, caso contraia o vírus, seu quadro será contabilizado nos gráficos comparativos e de monitoramento que serão feitos para avaliar estes "eventos-testes".