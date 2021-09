Nenê - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

NenêTHIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/09/2021 23:33

Embora tenha feito uma exibição abaixo do esperado, o Vasco conseguiu uma importante vitória sobre o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, por 1 a 0, com um golaço de Nenê, no segundo tempo. Vanderlei, goleiro cruzmaltino, fez grandes defesas e ajudou a equipe carioca a conquistar três pontos fora de casa, mesmo com um a menos desde o fim da primeira etapa (Léo Matos foi expulso).

O Vasco não fez um bom primeiro tempo diante do Brusque e finalizou apenas uma vez ao gol. Os donos da casa chegaram com perigo logo aos quatro minutos. Nonato ficou com a sobra de bola na entrada da área, soltou a bomba de perna direita e mandou à direita do gol de Vanderlei.

No lance seguinte, aos cinco minutos, o Bruscão Quadricolor balançou a rede. No escanteio cobrado pela direita, a bola foi desviada na primeira trave e resvalou no travessão. Edu pegou a sobra e bateu meio desequilibrado de perna esquerda para o meio da área, onde encontrou os pés de Nonato. Ele empurrou para o gol vazio e abriu o placar. Mas, depois de um longo período analisando a imagem, com a ajuda do VAR, o árbitro anulou o gol alegando impedimento na jogada.

Em um determinado momento, o jogo ficou sonolento, sem grandes emoções ou jogadas de perigo. Aos 38, o Vasco acordou. Nenê cobrou falta para a área, Ricardo Graça tentou a cabeçada e mandou à esquerda do gol de Ruan Carneiro.

Antes do término do primeiro tempo, o Vasco perdeu um jogador e começou a atuar com um a menos. Após escanteio, Léo Matos subiu na área e, com o braço, atingiu um jogador adversário. O árbitro, com a ajuda do VAR, entendeu que o lance era para vermelho e mandou o atleta vascaíno para o chuveiro mais cedo, aos 43 minutos.

No segundo tempo, o Vasco, mesmo com um a menos, conseguiu balançar a rede, mas foi o Marreco que teve a primeira oportunidade na etapa final. Aos dois minutos, no cruzamento de Zé Mateus pela direita, Edu conseguiu cabeçada com perigo e obrigou Vanderlei a fazer grande defesa.

Mas, aos dez minutos, Nenê fez uma pintura e abriu o placar para o Cruzmaltino. Na bola cruzada pelo lado direito por Zeca, o "Vovô" apareceu na segunda trave para finalizar de primeira, sem deixar ela cair, num meio voleio, que entrou rasteiro no cantinho de Ruan Carneiro, marcando um golaço.

O Brusque mandava no jogo, mas não conseguia transformas as oportunidades em bola na rede. Aos 26, no bate-rebate dentro da área, Toty ficou com a sobra e bateu firme de canhota. Ricardo Graça se jogou na frente, a bola desviou nele e saiu por cima do gol de Vanderlei.

Aos 38, uma confusão no time vascaíno. Nenê, que estava bem no jogo, foi chamado por Fernando Diniz para ser substituído, mas bateu o pé e disse que ficaria em campo. Depois de ficar no jogo, o meia dominou, ajeita o corpo e bateu de chapa de canhota, buscando o ângulo de Ruan Carneiro, que voou para fazer a defesa.

O Vasco sofreu pressão do Brusque até os instantes finais, mas conseguiu segurar a vitória e conquistou os três pontos fora de casa, mantendo o sonho de conseguir o acesso à Série A. Com o triunfo, o Cruzmaltino está, momentaneamente, na sétima colocação, com 37 pontos, a sete do CRB, na quarta posição.