Fernando Diniz tem difícil missão no VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/09/2021 20:35 | Atualizado 24/09/2021 20:38

O Vasco está escalado para pegar o Brusque. Sem poder contar com Andrey e Léo Jabá, suspensos, o treinador apostou em Bruno Gomes e Gabriel Pec. Zeca volta à equipe depois de ficar fora pelo terceiro amarelo.

O Vasco vai a campo com Vanderlei; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê, Morato e Gabriel Pec; Germán Cano.

Com 34 pontos, o Vasco está na décima colocação e precisa vencer o duelo com o Brusque para continuar sonhando com a conquista do acesso à Série A em 2021.