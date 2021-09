Nenê assumiu a liderança do elenco do Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 26/09/2021 13:47

Sem perder há três rodadas, o Vasco finalmente venceu a primeira na Série B sob o comando de Fernando Diniz: 1 a 0 sobre o Brusque, com um gol de Nenê. Sem tempo para celebrar, o Cruzmaltino volta a jogar nesta segunda-feira, contra o Goiás às 20h em São Januário, contando com o experiente meia de 40 anos para, enfim, buscar a tão sonhada arrancada rumo ao G-4.

Desde que Nenê deixou o Fluminense para retornar, o Vasco ganhou com experiência e, principalmente, liderança e qualidade para crescer. Tanto que o meia marcou dois gols e participou do outro marcado pelo time nesses três jogos. E vem ajudando ao grupo a ganhar mais confiança.



"O Nenê é um jogador muito diferente. Essa experiência conta muito. Ele não vai ter o vigor de um garoto de 20 anos, mas compensa de outras formas. Sabe segurar a bola, se sobrar uma bola ele decide, é um jogador que o adversário respeita. Ele tem carisma, é um exemplo pela paixão no futebol. Acrescenta muito, tem gosto de jogar", elogiou Fernando Diniz.

E o Vasco vai precisar de Nenê contra um adversário direto por uma vaga para a Série A. O Goiás tem oito pontos a mais do que o Cruzmaltino, que está a sete do CRB, quarto colocado. Ou seja, o duelo em São Januário é decisivo para mostrar recuperação no campeonato em busca do retorno à elite.