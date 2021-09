Fernando Diniz poderá contar com mais dois jogadores contra o Goiás - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/09/2021 10:13

Nesta última sexta-feira, o Vasco venceu o Brusque fora de casa por 1 a 0, pela 26º rodada da Série B. A próxima partida da equipe é contra o Goiás, na segunda-feira, em São Januário. Para o confronto, o Cruzmaltino terá um desfalque e dois retornos.

Léo Matos é quem desfalcará o Vasco na próxima rodada da Série B. Em lance polêmico, o jogador foi expulso na última partida, contra o Brusque, e terá que cumprir suspensão contra o Goiás. O zagueiro Castan até chegou a criticar a arbitragem por conta desse lance envolvendo o lateral-direito.



Os dois retornos do Vasco são Andrey e Léo Jabá. Os atletas cumpriram suspensão contra o Brusque e já estão aptos para entrarem em campo na próxima rodada. Contra o Goiás, em São Januário, a partida terá a presença do torcedor vascaíno no estádio.