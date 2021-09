Fernando Diniz venceu a primeira pelo Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Fernando Diniz venceu a primeira pelo Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/09/2021 13:26

Após dois empates frustrantes, o Vasco finalmente voltou a vencer na Série B. O 1 a 0 sobre o Brusque foi o primeiro triunfo sob o comando de Fernando Diniz, que se mostrou aliviado, mas também vê como um resultado que dá mais confiança para o time, muito elogiado pela entrega em campo.

"Obviamente tem um pouco de alívio, mas o sentimento foi de alegria e muito merecimento de um time que se entregou, vem se entregando nos jogos e treinamentos. Foi um jogo muito importante para um ganho de confiança. Com a perda do Léo Matos (expulso), ficamos com um jogador a menos, mas tínhamos que vencer o jogo", analisou.



O treinador vê o Vasco evoluindo a cada jogo sob seu comando e celebrou bastante o fato de o time não ter sofrido gol desta vez, mesmo jogando com um a menos. E lembrou que, contra o Cruzeiro, o time sofreu menos e acabou sendo punido no fim.



"Não sofremos gol. Eles tiveram oportunidades, o Vanderlei fez defesas importantes. Contra o Cruzeiro, o Vanderlei praticamente não trabalhou. Isso são coisas do futebol acontecem. Hoje fomos merecedores. Desde a minha chegada eles vêm se entregando, honrando a camisa do Vasco e trabalhando para conseguir esse acesso à Série A", disse o treinador.