Publicado 27/09/2021 21:56

Com a presença de 3.189 pessoas em São Januário, o Vasco fez uma grande exibição, venceu o Goiás e manteve viva a esperança de conseguir o acesso à Série A na temporada 2021. Após um primeiro tempo perfeito e uma segunda etapa abaixo fisicamente, o Cruzmaltino conseguiu a segunda vitória seguida na competição, por 2 a 0, com gols de Morato e Gabriel Pec.

O Vasco fez um primeiro tempo perfeito. Inclusive, foram os melhores 45 minutos de jogo da equipe na Série B 2021. O time comandado por Fernando Diniz foi bem na parte tática e principalmente na organização, atacando em bloco e defendendo sem dar espaço ao Goiás. Como tal desempenho, a vitória parcial de 1 a 0 ainda foi pouco.

A pressão vascaína começou aos três minutos. No cruzamento feito pela esquerda, Morato subiu mais que a zaga do Goiás e cabeceou para fora, passando perto da meta adversária. Aos seis, o Esmeraldino deu o troco. Após cruzamento perigoso de Alef Manga pela esquerda, Nicolas apareceu sozinho no meio da defesa, não precisou nem sair do chão e cabeceou com muito perigo no travessão de Vanderlei.

Mas o lampejo do Goiás não assustou o Vasco, que manteve a postura ofensiva em busca do primeiro gol. Aos 22, Bruno Gomes dominou na entrada da área, segurou, ajeitou o corpo e soltou um petardo de perna direita à esquerda do gol de Tadeu, que só olhou e torceu para não entrar. Aos 29, não teve jeito. Boa escapada de Riquelme pela esquerda, recebeu de Marquinhos Gabriel e cruzou no meio da área. Morato apareceu livre, mergulhou e colocou de peixinho no fundo da rede, marcando um belo gol.

Aos 36, o Cruzmaltino quase ampliou o marcador. No contra-ataque após bola roubada no campo ofensivo, Nenê partiu pela intermediária e tentou o chute dali mesmo. A pancada saiu à esquerda do gol de Tadeu. Os perigos vascaínos não pararam por ai.

Aos 45, Marquinhos Gabriel recebeu na ponta direita da área, aguardou a passagem de Zeca, puxou para o meio e bateu firma de canhota para a defesa em dois tempos de Tadeu. Aos 47, mais uma finalização de Marquinhos Gabriel pela direita. Dessa vez ele recebeu de Morato, puxou para a direita, finalizou e obrigou o goleiro esmeraldino a fazer defesa. No escanteio, Nenê bateu fechadinho, buscando a segunda trave de Tadeu, que nem foi nela. A bola passou muito perto, resvalou na trave e quase foi um gol olímpico.

Na segunda etapa, o Cruzmaltino começou do jeito que terminou o primeiro tempo: intenso. E, logo aos três minutos, chegou ao segundo gol. Depois de bom cruzamento de Nenê pela esquerda, Gabriel Pec apareceu no meio da defesa do Goiás, sozinho, e cabeceou firme para estufar a rede de Tadeu.

Após ampliar o placar, o Vasco tirou um pouco o pé do acelerador para administrar a parte física. Aos 12, o Goiás chegou com perigo. No cruzamento pela esquerda, Reynaldo apareceu sozinho na primeira trave e cabeceou por cima do gol de Vanderlei, desperdiçando grande oportunidade.

Aos 30, o Esmeraldino só não diminuiu o marcador porque Vanderlei não deixou. Após ótima escapada pela direita, a bola foi cruzada na área, e Alef Manga finalizou de primeira, rasteiro. O goleiro vascaíno caiu bem para fazer boa defesa..

Como demonstrou desgaste físico, o Vasco viu o Goiás crescer no jogo. E, aos 37, novamente o Esmeraldino chegou com muito perigo. Depois de cruzamento pela esquerda, Nicolas se antecipou à marcação e cabeceou buscando o cantinho de Vanderlei. A bola passou muito perto da trave do goleiro vascaíno.

A pressão continuou. Aos 40, em contra-ataque muito perigoso do Goiás, Dadá escapou pelo meio e entregou na esquerda para Alef Manga, que dominou e bateu de direita, buscando o canto, e mandou à esquerda do gol de Vanderlei.

O Vasco conseguiu segurar o Goiás e saiu de campo sem sofrer e com a vitória por 2 a 0, com dois gols de cabeça. Com o resultado, o Cruzmaltino está, momentaneamente, na sétima colocação na tabela da Série B, com 40 pontos.

A única equipe que pode ultrapassar o Vasco na tabela na 27ª rodada é o CSA, que tem 38 pontos e pega a Ponte Preta na quarta-feira, às 21h30.