Zagueiro Ricardo Graça destaca melhora na defesa do Vasco e exalta trabalho de Fernando DinizFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 30/09/2021 17:15

Rio - Nesta quinta-feira (30), em entrevista coletiva no Vasco, o zagueiro Ricardo Graça celebrou a melhora no setor defensivo do Gigante da Colina, após duas vitórias seguidas no Brasileirão Série B. Além disso, o jogador citou como exemplo um lance na partida contra o Goiás e exaltou o trabalho do técnico Fernando Diniz.

"A nossa recomposição é assim mesmo. A nossa regra é passar da bola e dar a vida. Esse lance aí foi o mais bonito do jogo para mim. Não foi a gente saindo com posse de bola. Eu até brinquei, mandei no nosso grupo. Aquilo ali é primordial, não só para mim, para todos. Para o professor. Quando a gente perde a bola, todo mundo passa da linha da bola e dá o seu melhor. Eu, Castán, Marquinhos Gabriel, Morato... a gente abaixa a cabeça e sai correndo. Nem vê onde a bola vai. Eu dou um pique e nem vejo. Quando vi, a bola já estava com o Marquinhos", disse o zagueiro Ricardo Graça, em entrevista coletiva.

"A nossa recomposição foi muito boa. Mas eu não posso falar só da defesa. Tem o pessoal da frente. É um grupo, é o coletivo. A nossa recomposição, a nossa vontade de marcar é o diferencial para dar certo", completou.

"O Diniz é inteligente. O sistema defensivo não é só o zagueiro ou laterais ou goleiro. É um todo. A nossa melhora é porque o pessoal lá da frente está ajudando, o Cano, o Nenê, o Marquinhos Gabriel... Eles dão a vida. Temos uma regra aqui que é todo mundo passar da bola, passar para trás. Isso ajuda bastante. São todos jogando, todos marcando. A marcação começa lá na frente e aí tudo fica mais fácil", concluiu o zagueiro Ricardo Graça.

No próximo domingo (3), o Vasco enfrenta o Confiança, às 18h15, no Batistão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruz-Maltino está na oitava colocação e soma 40 pontos na tabela do torneio.