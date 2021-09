Andrey completou 150 jogos pelo Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/09/2021 11:40

O técnico Fernando Diniz ganhou um desfalque para a sequência decisiva do Vasco na Série B. O clube confirmou nesta quarta-feira que Andrey tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não há previsão de retorno.

O volante sofreu o problema ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, justamente quando completava 150 jogos pelo Vasco. Após exames, a lesão foi constatada e Andrey fará tratamento em tempo integral, segundo comunicado do clube.



Por outro lado, Diniz terá mais uma opção para a zaga vascaína. Recuperado de lesão muscular, Ernando será reintegrado ao grupo no treino desta quarta-feira à tarde, no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, de acordo com o Vasco.