Fernando Diniz - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/09/2021 10:00

Rio - O Vasco fez sua parte e venceu o Goiás, porém, Avaí e CRB também venceram. Com isso as chances matemáticas do clube carioca de conseguir o acesso que chegaram a 11% na última segunda-feira acabaram caindo para 9%. As informações são do portal "Infobola".

Em oitavo lugar, Vasco está a seis pontos do quarto colocado, Avaí, o primeiro na zona de classificação para a Série A. O clube catarinense tem 60% de possibilidades de acesso, depois vem o CRB com 62%. Em segundo lugar, o Botafogo aparece com 83%, e o líder Coritiba tem 97%.



Fora do G-4, outras equipes tem mais possibilidades matemáticas de acesso que o Vasco. O Goiás, derrotado pelo Cruzmaltino, em São Januário, tem 47%. Depois, aparece o Guarani com 24% e o CSA com 11%.