Diretor Executivo de Futebol do Vasco: Alexandre PássaroFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/09/2021 16:25

O Departamento de Futebol de Base do Vasco tem renovado o contrato de jogadores de diversas categorias ao longo dos últimos meses. Com isso, o zagueiro Lyncon, da equipe Sub-17, assinou um contrato profissional, nesta quarta-feira, até abril de 2025.



Nascido em 2005, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional. O defensor chegou ao Gigante da Colina em 2016 e teve destaque nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa Rio nesta temporada.

A equipe sub-17 tem feito boas campanhas ao longo desta temporada, mas acabou sendo derrotada em duas finais para rivais. No Campeonato Brasileiro, os Meninos da Colina conseguiram uma boa vantagem no jogo de ida, mas foram derrotados pelo Flamengo, na volta, no Raulino de Oliveira. Na Copa Rio, perderam nos pênaltis para o Fluminense por 4 a 2, após dois empates.

Atualmente, o time dirigido pelo técnico Gustavo Caetano segue na disputa da Taça Guanabara da categoria e ocupa a terceira colocação com 14 pontos e um jogo a menos que os rivais. No sábado, no Estádio Nivaldo Pereira, o Vasco enfrentará o Botafogo, no clássico marcado para às 11h, pela 8ª rodada.