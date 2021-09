Filho de Chacrinha, Leleco Barbosa, esteve presente na homenagem em São Januário ao lado do presidente Jorge Salgado - João Pedro Isidro/Vasco

Publicado 30/09/2021 15:17

Rio - Considerado um dos maiores comunicadores do Brasil, José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, completaria 104 anos nesta quinta-feira. O clube não deixou a data passar em branco e batizou o estúdio da 'Vasco TV' com o nome do ilustre torcedor. Natural de Surubim, em Pernambuco, o Velho Guerreiro era frequentador assíduo de São Januário e não escondia a paixão pelo Gigante da Colina durante as quatro décadas que comandou programas populares de maior audiência no país.

O famoso bordão 'Quem vai querer bacalhau?', um dos símbolos do Vasco, era uma das marcas de programa de auditório. A paixão na família Barbosa segue sendo transmitida para cada geração. Na homenagem, Leleco Barbosa representou o pai que faleceu em 1988 e não escondeu a emoção na cerimônia ao lado do presidente do clube, Jorge Salgado, e o 1º vice-geral, Carlos Roberto Osório.

"Ficamos muito emocionados com essa homenagem do Vasco ao Velho Guerreiro. Ele era um vascaíno ferrenho, nunca perdia uma oportunidade de exaltar seu clube do coração. O Vasco faz parte da vida de nossa família, hoje é um dia muito feliz para todos nós", disse Leleco..



O Estúdio Abelardo Chacrinha Barbosa ancora toda a programação da Vasco TV. Localizado entre o vestiário do futebol profissional e a sala de imprensa de São Januário, o espaço conta com dois ambientes de gravação, quatro câmeras de 4k, telão LED, sistemas de iluminação e captação de som profissionais. O canal do clube no 'YouTube' conta com mais de 1 milhão de inscritos.