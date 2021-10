CBF altera horário da partida entre Sampaio Corrêa e Vasco da Série B - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

CBF altera horário da partida entre Sampaio Corrêa e Vasco da Série B Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/10/2021 15:40

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu alterar o horário da partida entre Sampaio Corrêa e Vasco pela 29ª rodada da Série B. O confronto seria realizado no sábado, dia 9, às 16h30, porém foi transferido para às 21h. A partida será realizada no Estádio Castelão, em São Luís, do Maranhão.



De acordo com o site da entidade, a alteração aconteceu em concordância da emissora detentora dos direitos da competição: A TV Globo. Dessa forma, evitará conflitos de horário com jogos da Série A, que tiveram seus horários modificados em virtude da partida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa 2022.

- Motivo: Ajuste na grade de programação da emissora, decorrente de modificações na Série A por conta de evitar conflito com partida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa 2022. SOLICITANTE: Grupo Globo (Premiere) - publicou a CBF

Antes de enfrentar os maranhenses, o Gigante da Colina entrará em campo em mais uma oportunidade. No próximo domingo, os comandados de Fernando Diniz encaram o Confiança (SE), às 18h15, no Estádio Lourival Batista. Para o jogo, o time contará com o retorno de Léo Matos, que cumpriu suspensão contra o Goiás.

Atualmente, a diferença do Cruz-Maltino para o G4 é de seis pontos. Com a combinação de resultados da tabela, o Goiás deixou o grupo dos quatro primeiros e o Avaí ocupa a quarta colocação com 46 pontos. Na rodada, o CRB terá um clássico contra o CSA e Botafogo e Avaí se enfrentam, no Nilton Santos, em um confronto direto.