Vasco é recebido por torcedores em AracajuDivulgação - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/10/2021 11:29

Carlos Gregório Jr/Vasco #VascoDaGama pic.twitter.com/J00EYJndil — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 2, 2021 Rio - Bastaram duas vitórias seguidas na Série B, para o clima voltar a ficar bom entre o Vasco e sua torcida. Na madrugada de sexta para sábado, a delegação cruzmaltina desembarcou em Aracaju e foi recebida por cerca de quase mil torcedores no aeroporto. O clube volta a jogar na cidade depois de 13 anos, e agora encara o Confiança, às 18h15.

Sob os gritos de "Vamos subir Vasco", e "o Vasco é o time da virada", a delegação cruzmaltina chegou na capital do Sergipe por volta de meia-noite. Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 1.000 torcedores estiveram presente no aeroporto.

Para proteger os jogadores, os policiais montaram um corredor para que a delegação passasse no meio da multidão, e tudo funcionou bem. Nenê e Cano foram os mais aclamados pelos presentes, Castan também parou para tirar fotos com alguns torcedores. Os apoiadores ainda acompanharam a saída do ônibus, e fizeram uma carreata até o hotel em que o time está alocado.

A partida de logo mais causa preocupação, tendo em vista que diversos torcedores do Vasco compraram ingresso - mas a entrada de apoiadores do time visitante não está permitida pelo decreto que libera a volta da torcida. Nas redes sociais, o Confiança afirmou que quem estiver com a camisa do clube carioca não poderá entrar no Batistão.