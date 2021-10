Torcida do Vasco bateu a meta da campanha para reformar o Centro Cultural Candinho - Divulgação/Vasco

Publicado 04/10/2021 13:44

O Vasco divulgou que em menos de duas semanas conseguiu bater a meta da campanha de de revitalização do Centro Cultural Cândido José de Araújo, o Candinho. O local, na zona portuária do Rio, é onde o clube foi fundado e inaugurou em novembro de 2020, por uma mobilização de torcedores.

Desta vez, os vascaínos mais uma vez foram importantes para a campanha, em parceria com uma cervejaria patrocinadora do clube. Segundo o comunicado do Vasco em seu Twitter, a meta de 14 mil cupons da cervejaria utilizados em um aplicativo, também parceiro da iniciativa, foi alcançada.



Com isso, a nova sede, conhecida como Candinho - Cândido José de Araújo foi o primeiro presidente negro a do clube -, será totalmente reformada. A ideia do clube é trabalhar na infraestrutura e também na estética do centro cultural, para que recebe novamente visitantes. As obras devem começar ainda neste ano e, depois de pronto, o local contará fatos marcantes da história vascaína, com acervos de colecionadores, textos e vídeos.