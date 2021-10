Vasco

CBF altera horário da partida entre Vasco e Sampaio Corrêa pela Série B

O confronto da 29ª rodada seria realizado no dia 9, às 16h30, mas a entidade mudou para às 21h e será disputada no Castelão, em São Luís, do Maranhão

Publicado 01/10/2021 15:40 | Atualizado há 3 dias