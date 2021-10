Nos bastidores, Castan anima grupo do Vasco antes da vitória contra Confiança e destaca: 'Isso aqui é a nossa vida' - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 05/10/2021 16:48

O Vasco conquistou a terceira vitória seguida na Série B e vive seu melhor momento na temporada desde a chegada de Fernando Diniz. No vídeo dos bastidores do triunfo sobre o Confiança (SE), o que se viu foi um grupo unido em prol de um objetivo: o acesso. Além disso, o confronto marcou o reencontro da torcida de Sergipe com o time, e as palavras de incentivo do capitão Leandro Castan.



- É a nossa vida, rapaziada. A gente não falou ainda desse jogo. Isso aqui é a nossa vida, rapaziada. Não tem como negociar a nossa vida não. Não tem como negociar a nossa vida! E a nossa vida é questão de vida ou morte mesmo, irmão. É questão de vida ou morte. Isso aqui é o nosso trabalho, a gente abre mão de muita coisa para estar aqui. A gente não veio passear aqui não. Não tem mais mole, é para cima, olhando um no olho do outro. Quando acabar o jogo, vai estar todo mundo aqui olhando um no olho do outro com orgulho pois a gente fez o nosso melhor lá. Não tem resenha hoje! - disse Castan.

Com a vitória, a equipe soma 43 pontos e está a cinco do Goiás, atual quarto colocado. Invictos desde que chegaram ao clube, Fernando Diniz e Nene transformaram o grupo dentro e fora de campo. Restando dez rodadas, o Gigante da Colina está mais competitivo e tem feito a torcida voltar a sonhar com o acesso.

O incentivo relembrou os gritos de Diniz antes da partida contra o Goiás, em São Januário, na rodada anterior. No vestiário, os jogadores demonstraram bastante vibração e o zagueiro Ricardo Graça explicou como aconteceu o seu gol, o segundo da equipe no jogo.

- Foi escanteio para gente. O Riquelme pegou o rebote. ele tocar para o Nene, que finge que vai cruzar e toca para Pec. Ele faz um belo cruzamento, rápido na frente do goleiro, entre a defesa. Eu consegui me antecipar ao volante e fazer o gol. Depois corri para o abraço da torcida - disse o zagueiro.

No sábado, às 21h, o Vasco mede forças com o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. O confronto é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.