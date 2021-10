Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Presidente Jorge SalgadoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/10/2021 17:08

Rio - Nesta segunda-feira (4), o Vasco pagou o salário do mês de julho a funcionários e jogadores. Por outro lado, apesar do Gigante da Colina diminuir o atraso no pagamento de atletas na CLT, continua com atraso em agosto e setembro vence na terça-feira. A informação é do portal "GE".

De acordo com a lei trabalhista, o Cruz-Maltino tem um acordo informal para depositar o valor ordenado no dia 20. O pagamento do salário finaliza a tentativa do clube carioca de ter acesso a recursos que estavam penhorados pela Justiça devido à dívidas trabalhistas.

O Vasco aguardava a liberação da verba desde o dia 21 de setembro, após ter tido a autorização de Edith Maria Correa Tourinho, desembargadora presidente do TRT-1. Além disso, o atraso no pagamento do salário deixou o clima de tensão em São Januário. Antes de quitar o mês de julho, os funcionários planejaram uma paralisação e chegaram a ameaçar uma greve nos bastidores do clube carioca.