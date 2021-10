Sarrafiore sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Sarrafiore sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/10/2021 15:14

Rio - Na última terça-feira (5), o meia Sarrafiore, emprestado pelo Internacional ao Vasco, publicou uma foto em suas redes sociais, agradecendo o carinho dos torcedores após ter se lesionado na vitória contra o Confiança por 2 a 1, em São Januário, pelo Brasileirão Série B.

Em comunicado oficial, o Vasco informou que o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e com a realização de cirurgia nos próximos dias. Acontece que o meia ficará fora dos gramados pelo restante da temporada e o contrato do atleta com o Cruz-Maltino encerra em novembro.

"Ontem, infelizmente, recebi a notícia de lesão no joelho que vai me tirar de atividade pelo restante da temporada. Mas quero dizer que fiz e faria tudo de novo pelo Vasco, clube que me abriu as portas para a retomada da minha carreira. Não hesitei em ficar em campo mesmo lesionado, pois meu dever era ajudar ao Vasco e meus companheiros a confirmar aquela vitória, nas condições que eu pudesse.

Tenho certeza que tudo vai dar certo na recuperação e que vou superar mais este desafio. Obrigado a todos os colegas, torcedores e amigos pelas mensagens de carinho e apoio neste momento difícil, mas que faz parte da carreira de atleta. De fora, torcerei muito para que o Vasco alcance o acesso e o retorno à elite, seu lugar no futebol brasileiro. Vamos em frente!", destacou o meia Sarrafiore, no Instagram.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Martin Sarrafiore (@martinsarrafiore)