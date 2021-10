Fernando Diniz - Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Fernando Diniz - VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/10/2021 13:07

Rio - Em 15 de agosto deste ano, o meia MT, do Vasco, viu tudo quase ir por água abaixo ao ser flagrado em festa com aglomeração. O jovem atleta, no entanto, foi apenas multado e afastado por três dias. Quase uma semana depois, foi definido que ele voltaria ao time sub-20, junto com Juninho, outra joia da base que precisou descer por questões de fora do campo.

Agora, quase dois meses depois, MT mudou sua postura, se destacou pelo sub-20 e será monitorado pelo treinador Fernando Diniz. O meia pode ganhar ainda mais espaço, já que Sarrafiore rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo atuará mais em 2021.

Segundo informações do "ge.com", MT conversou com Diniz na terça-feira e foi chamado para treinar entre os profissionais na última quarta-feira. O treinador já admitiu que gosta do futebol do jovem de 20 anos. Junto com ele, o meia Caio Eduardo, o Buiu, de 18 anos, passará por um período sendo observados pelo técnico.

Assim que foi punido, MT decidiu que era hora de mudar, tanto sua postura, quanto seu endereço. O jogador saiu do apartamento na Barra da Tijuca, onde dividia com Juninho, e se mudou para um dos alojamentos do Vasco, em São Januário.

Nas 10 partidas em que jogou pelo sub-20 desde o afastamento, o meia marcou três gols e teve grandes atuações. Mas vale ressaltar que a reintegração ao profissional não está certa, o jogador terá que mostrar serviço à Diniz se quiser se manter no elenco.