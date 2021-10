Pássaro rasga elogios a Nenê e projeta 64 pontos para acesso do Vasco: 'Não tem desculpa para não subir' - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/10/2021 15:32

Rio - Nesta quinta-feira (7), o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, concedeu entrevista ao podcast "Rolou o Melão", do portal ESPN e destacou o bom ambiente no Vasco após a chegada do meia-atacante Nenê, de 40 anos, para a sequência da temporada na Série B. Além disso, o dirigente projetou 64 pontos para o Cruz-Maltino alcançar e obter acesso à elite do futebol brasileiro.

"A gente viu no Nenê uma figura para ajudar a mudar o ambiente. Ele muda vestiário, ele fala com o árbitro, ele chama a marcação, ele treina como se fosse um menino. Ele tem alegria para jogar que é contagiante. Quem está do lado dele, eu acho, não se dá o direito de ter um dia ruim. Quando apareceu o Nenê, a gente não teve dúvida. Atrasou um pouco pois o Lisca ainda não tinha a convicção de que era necessário, e aqui a gente respeita e trabalha em conjunto. Com o Diniz, a coisa se acelerou e gera resultado", destacou o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro.



Além disso, o dirigente do Vasco apontou a meta para o Cruz-Maltino obter o acesso à elite do futebol brasileiro. Pássaro afirma que será difícil ganhar sete em 10 partidas, mas ressalta que o elenco "não tem desculpa para não subir".

"Internamente, todo mundo fala em acesso. A gente não tem desculpa para não subir o Vasco. É difícil ganhar sete em 10 jogos? Sim, é. Mas por que não? É o Vasco. Eu acho que a gente não pode duvidar da nossa capacidade de mobilização do nosso trabalho e da torcida", disse Alexandre Pássaro.



"A gente sabe também que essa Série B está sendo uma das mais equilibradas dos últimos ano. Tem muita gente perdendo ponto, e o sobe e desce da tabela está sendo muito intenso, tirando o Coritiba que está bem praticamente desde o começo. O que isso vai refletir no final da competição, a gente ainda não sabe. Para não correr riscos, a gente quer chegar no final com 64 pontos", concluiu.