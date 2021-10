Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Presidente Jorge SalgadoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/10/2021 13:15

Rio - O Governo do Estado do Rio convocou audiência pública para o dia 27 de outubro visando a nova concessão do Maracanã. Com interesse em fazer parte da gestão do estádio, o Vasco iniciou a fase de estudo do edital, divulgado na última quarta-feira (6). A informação é do portal "UOL".

O edital de licitação prevê que o período de concessão será de 20 anos, prorrogáveis por mais cinco, e contendo a exigência de que dois clubes participem da administração do Maracanã. O documento ainda indica a necessidade da realização de, no mínimo, 70 jogos no estádio.

Atualmente, Flamengo e Fluminense são gestores do Maracanã em um acordo que teve início no primeiro semestre de 2019. Desde o marco, a concessão do estádio é renovada de seis em seis meses, período em que ainda era elaborado o processo licitatório definitivo do templo do futebol.

O Vasco, pro sua vez, tem interesse em participar da gestão não só por poder contar com o estádio me jogos de maior apelo e importância, mas também como uma alternativa em paralelo à possível reforma de São Januário, que caso seja aprovada, deixaria o Cruz-maltino sem um lar para sediar seus jogos por um período extenso.

Entre abril e julho, Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, chegou a se reunir com Rodolfo Landim, mandatário do Flamengo, para tratar sobre a possível parceria na gestão do estádio, além de também ter se reunido com o governador do Rio, Cláudio Castro, oficializando o interesse em gerir o principal palco do Estado.