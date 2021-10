Diniz faz alterações no Vasco e opta por Gabriel Pec na vaga de titular - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/10/2021 19:25

Rio - Nesta sexta-feira (8), o técnico Fernando Diniz pode ter definido o time do Vasco para enfrentar o Sampaio Corrêa, neste sábado, às 21h, no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão Série B. O atacante Gabriel Pec ganhou a vaga na equipe titular e o lateral-direito Zeca vão iniciar a partida. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, Riquelme é mantido na lateral-esquerda e Léo Matos, substituído no intervalo da última vitória do Cruz-Maltino, inicia a partida no banco de reservas. O volante Andrey e o atacante Léo Jabá seguem fora do duelo por conta de dores musculares e sequer viajaram para o Maranhão. Por fim, o meia Sarrafiore, lesionado no ligamento cruzado do joelho esquerdo, é outra baixa para o Gigante da Colina.

A tendência é de que o técnico Fernando Diniz repita a equipe do segundo tempo na vitória contra o Confiança, por 2 a 1, no último domingo. O Vasco ocupa a sexta colocação e soma 46 pontos na tabela do Brasileirão Série B.