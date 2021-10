Nenê sendo recebido pela torcida do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/10/2021 17:43

Rio - Foram quatro anos de saudade, mas Nenê voltou para o Vasco e sua imensa torcida. O retorno ao clube não poderia ser melhor, em poucos jogos o meia já caiu nas graças dos torcedores e tem sido a referência no time comandado por Diniz.

A readaptação não tem segredo, muito pelo contrário, para Nenê, voltar para o Vasco é voltar para casa. Ele atuou pelo clube na primeira vez entre 2015 e 2018.

"Sensação de estar voltando para casa. Sensação muito boa. O que a torcida fez para a minha volta foi incrível, especial para mim e me deu uma motivação ainda maior. Me ajudou a chegar como eu cheguei, dando a vida para ajudar o time a entrar no caminho de volta para a Série A", disse Nenê à VascoTV.

O meia de 40 anos disse surpreso com a manifestação positiva da torcida nas redes sociais quando soube do seu retorno. Os torcedores já se movimentavam antes mesmo do anúncio oficial.

"Me surpreendeu o carinho da torcida. Não sei se juntou tudo. Talvez a situação em que o time estava. Aí volta um jogador que viveu uma época boa, momentos bons no clube. Juntou tudo. A necessidade de resultados também. Mas realmente eu não imaginava que seria unânime. Claro que algumas pessoas ainda ficaram na dúvida pelo fato de eu estar com 40 anos. Mas eu gosto desse tipo de desafio. Futebol é isso", revelou o jogador.