Leandro Castan - Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 09/10/2021 23:07 | Atualizado 09/10/2021 23:20

O Vasco não correspondeu às expectativas dos torcedores maranhenses que fizeram uma festa no desembarque da delegação na quinta-feira. Em duelo com o Sampaio Corrêa, o Cruzmaltino, mesmo com um a mais, saiu derrotado de campo e fica mais distante do G-4, zona que dá acesso à Série A. Nenê, no último lance da partida, perdeu pênalti e deixou a derrota com um sabor ainda mais amargo.

Foi um jogo muito intenso no primeiro tempo, mas com poucas chances claras de gol. O Vasco teve o domínio das ações, mas o Sampaio Corrêa levou algum perigo em contra-ataques. Em um deles, um pênalti de Vanderlei sobre Ciel foi marcado. No entanto, o árbitro de vídeo chamou Caio Max para uma consulta.

O árbitro de campo mudou a decisão. Depois disso, já no fim do primeiro tempo, o Sampaio Corrêa perdeu Luís Gustavo expulso por falta em Gabriel Pec, aos 43 minutos. Caio Max entendeu que o jogador impediu uma chance clara de gol. No fim, os goleiros foram pouco exigidos, levando o primeiro tempo a terminar em 0 a 0.

O segundo tempo começou a todo vapor. Com um jogador a mais, o Vasco começou em cima. E, aos dois minutos, Nenê balançou a rede, mas foi marcado impedimento de Gabriel Pec. Aos seis, o Sampaio Corrêa respondeu. Ciel colocou a bola entre as pernas de Castan, saiu na cara de Vanderlei, mas parou no goleiro vascaína.

Mesmo com um a mais, o Vasco não conseguiu ter o controle do jogo nesse momento e deu muitas oportunidades de contra-ataque para o Sampaio Corrêa. Pimentinha levava vantagem sobre a defesa adversária. E, aos 19, não teve jeito. Na cobrança de escanteio pelo lado direito, Allan subiu por trás de Daniel Amorim e, de cabeça, abriu o placar.

Mesmo com um jogador expulso, o Sampaio jogou de forma inteligente na segunda etapa. Pimentinha era o jogador mais eficiente em campo e enlouquecia o setor defensivo vascaíno. Aos 30, o Vasco chegou com perigo. Nenê cobrou pelo lado direito, mas a defesa afastou para novo escanteio, agora do outro lado. O "Vovô" cruzou, a defesa tentou tirar, mas ela sobra para Daniel Amorim, livre, fazer um voleio. Luiz Daniel conseguiu defender à queima roupa e jogou para fora.

Aos 53 minutos, Riquelme foi derrubado dentro da área por Jarro Pedroso. Era a chance de o Vasco empatar e levar ao menos um ponto na bagagem, mas Nenê desperdiçou. O experiente meia pediu para bater, porém o goleiro Luiz Daniel defendeu e garantiu a vitória.

Cm o resultado, a equipe de Fernando Diniz termina a 29ª rodada na oitava colocação, com 43 pontos, a cinco do Goiás, que é o quarto colocado. O próximo duelo é com o Coritiba, líder da Série B, no dia 16 de outubro, em São Januário, às 16h30.