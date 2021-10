Autor do primeiro gol em São Januário, Cano saiu de campo ao fim do primeiro tempo, sentindo dores - Luciano Belford

Autor do primeiro gol em São Januário, Cano saiu de campo ao fim do primeiro tempo, sentindo doresLuciano Belford

Publicado 11/10/2021 10:57

Rio - De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, as chances do Vasco de acesso à elite do futebol brasileiro, diminuíram de 15% para 9%, após a derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, no Castelão de São Luís, pelo Brasileirão Série B.

Em entrevista coletiva, no último sábado, o técnico Fernando Diniz não escondeu a confiança com a chance do Gigante da Colina de subir para a Série A, na próxima temporada.

"Tivemos grandes chances para sair com a vitória, infelizmente não conseguimos o placar, vamos seguir brigando e lutando. Todo mundo com a cabeça em pé, chateado com a derrota, mas com a cabeça em pé e acreditando no acesso. Não poderíamos ter tomado um gol de bola parada, que era praticamente a única chance do Sampaio Corrêa jogando com um a menos. Mas tentamos até o fim", destacou o técnico Fernando Diniz, em entrevista coletiva.

No próximo sábado (16), o Vasco enfrenta o Coritiba, às 16h30, em São Januário, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B. Na tabela, o Cruz-Maltino ocupa a oitava colocação e soma 43 pontos, cinco a menos que o quarto colocado, Goiás.