Léo Jabá - Reprodução

Publicado 13/10/2021 15:40

O treinamento do Vasco, na manhã desta quarta-feira, contou com uma novidade importante. O atacante Léo Jabá demonstrou estar recuperado das dores lombares e participou das atividades propostas pela comissão técnica de Fernando Diniz, no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.



Ao longo do treinamento, o treinador cruz-maltino comandou uma série de atividades voltadas aos trabalhos físicos, técnicos e táticos. O camisa 7 participou bem e pode ser opção para o duelo contra o Coritiba, no próximo sábado, às 16h30, em São Januário.

Cabe salientar que o atacante não atua desde a vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, na última vez em que o Cruz-Maltino jogou em São Januário. A volta ao seu Estádio será justamente contra o Coxa e 7.700 ingressos começaram a ser vendidos neste quarta-feira. Confira as informações sobre pontos de troca ao clicar aqui.

Com 43 pontos, a diferença do Vasco para o G4 é de cinco pontos restando nove rodadas para o fim da Série B. Nesta rodada, além de enfrentar a equipe paranaense, a rodada contará com confrontos diretos entre os times do pelotão de frente, que pode ser benéfico ao clube carioca. (Goiás x CSA e CRB x Guarani).