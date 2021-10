Sarrafiore sobre permanecer em campo lesionado na vitória contra o Confiança: 'Faria tudo de novo' - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Sarrafiore sobre permanecer em campo lesionado na vitória contra o Confiança: 'Faria tudo de novo' Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/10/2021 13:21

O Vasco comunicou nesta sexta-feira que Martín Sarrafiore passou por uma cirurgia no joelho esquerdo na última quinta, no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca. O jogador, que sofreu lesão no ligamento cruzado anterior no jogo contra o Confiança, tinha contrato até o fim do ano, mas o Cruzmaltino se acertou com o Internacional e irá renovar o empréstimo até dezembro de 2022.

De acordo com a nota oficial, a cirurgia "transcorreu de forma excelente, sem qualquer intercorrências e apresentando prognóstico muito bom". Sarrafiore tem previsão de alta ainda nesta sexta e na próxima segunda-feira iniciará o tratamento no CT Moacyr Barbosa. Ele só retornará a jogar na próxima temporada.



O meia optou pela cirurgia e tratamento com o departamento médico do Vasco e o Internacional acatou a decisão. Em relação à renovação, faltam detalhes, mas já está certo o acordo, independentemente do futuro do Vasco na Série B.