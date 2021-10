Luiz Mello é o novo CEO do Vasco - Francisco Medeiros/Divulgação

Publicado 15/10/2021 11:19

Rio - O Vasco luta para retornar à elite do futebol brasileiro, porém, mesmo com problemas financeiros, na opinião do CEO do clube, Luiz Mello, mesmo que o Cruzmaltino permaneça na Série B, o clube carioca já demonstrou que tem um potencial imenso para se reestruturar, mesmo que fique mais um ano afastado da elite do futebol nacional.

"É um trabalho que a gente vem fazendo com o marketing, em conjunto com outras áreas. E aí a gente precisa ser realista em alguns momentos. A gente tem que reposicionar a marca, e a torcida do Vasco é engajada independentemente de onde eu esteja, Série A ou Série B. A gente recusou propostas de gente que falou que queria pagar um valor na Série A e outro na Série B. Quando eu paro para analisar esse patrocinador, eu falo: "O Vasco é grande independentemente da série em que ele está". Qual é a sua régua de comparação? É audiência? Eu estou dando audiência no domingo às 16h na Globo. Já tive alguns jogos lá", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Para argumentar em favor do seu posicionamento, Luiz Mello, enumerou os feitos do Vasco na atual temporada, mesmo com o rendimento abaixo do esperado do clube carioca em todas as competições.

"A sua régua de mensuração é impacto no Twitter? Eu sou top 5 na América. Eu estou top 3 no YouTube, falando só do mês de setembro. Então o que você acha que eu não entrego na Série B que você gostaria de ter? Aí eles dizem: "Ah, não, mas você tem que entender o mercado". E eu respondo: "Amigão, eu vendo o Vasco". Esse é um posicionamento interno nosso de que o Vasco é grande, independente de onde estiver", disse.