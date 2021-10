Nenê - Rafael Ribeiro / Vasco

Autor do gol da vitória do Vasco sobre o Coritiba, neste sábado, Nenê não escondeu a felicidade de ajudar no triunfo por 2 a 1 no jogo válido pela 30ª rodada da Série B e manter a esperança de conseguir acesso à elite do futebol brasileiro.

"A importância de vencer é muito grande. Perdemos pontos importantes no último jogo e tínhamos que dar essa resposta para nós e para a torcida. Eles fizeram uma grande festa, não deixaram de nos apoiar. Acreditamos que se dermos a vida e fizermos tudo que o Diniz pede, temos condições de conquistar o acesso."



O gol de Nenê no segundo tempo precisou ser analisado pelo VAR, que demorou mais de cinco minutos para validá-lo. O meia falou sobre o episódio:

"Eu fiquei orando ali, pedindo para que estivesse em posição legal. Graças a Deus. Todo mundo fala que eu não faço gol de direita. A alegria foi grande, a demora também. Graças a Deus conquistamos esse resultado tão importante."

O próximo jogo do Vasco será contra o Náutico, domingo (24), às 16h (de Brasília), nos Aflitos.