Fernando Diniz - Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 16/10/2021 15:34 | Atualizado 16/10/2021 15:35

O Vasco está escalado para o jogo contra o Coritiba neste sábado, às 16h30, em São Januário, pela Série B do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz montou o time vascaíno da seguinte forma: Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Castán e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê e Morato; Gabriel Pec e Germán Cano.

Para seguir com o sonho do retorno à Série A, o Vasco precisa bater o Coxa. Com 43 pontos, o time da Colina viu as três equipes que estão logo acima tropeçarem na rodada (CSA, Guarani e CRB) e sobe para sexta colocação em caso de triunfo neste sábado.

No momento, o Avaí, com 50 pontos, é quem fecha o G-4 e ainda joga neste sábado, contra o Confiança, às 21h, no Batistão.