Riquelme em ação pelo VascoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/10/2021 17:07

Rio - Um dos destaques na vitória do Vasco sobre o Coritiba, no último sábado, o lateral Riquelme chamou atenção de Dentinho, ex-atacante do Corinthians. Em sua conta no Twitter, o jogador do Shakhtar Donetsk se mostrou impressionado com a atuação do garoto.

"Que qualidade esse lateral esquerdo do Vasco", escreveu Dentinho.

Riquelme agradeceu o elogio e, de quebra, convidou Dentinho para voltar ao Brasil e abriu as portas de São Januário.