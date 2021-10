Riquelme em ação contra o Coritiba - RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Riquelme em ação contra o CoritibaRAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 18/10/2021 12:54

Ao 19 anos, Riquelme conseguiu arrancar aplausos dos vascaínos em São Januário após e ótima atuação na vitória por 2 a 1 sobre o líder Coritiba. Prata da casa do Vasco, o jovem lateral-esquerdo celebrou poder realizar um sonho e aproveitou para agradecer o apoio dos jogadores mais experientes e do técnico Fernando Diniz.

"O sentimento é inexplicável. Eu sou vascaíno desde pequeno e sempre vinha para acompanhar os jogos nas arquibancadas, então é uma honra e um sonho realizado poder estar desfrutando do que mais amo dentro de São Januário. Agradeço ao apoio dos mais experientes, do Fernando Diniz e da comissão técnica. Todos estão me passando muita confiança e isso tem sido importante para que eu possa desenvolver o meu futebol, colocar em prática tudo que consegui fazer na base", afirmou Riquelme, que chegou ao clube em 2012, ao site oficial do Vasco.



Com a vitória sobre o Coritiba, o Vasco conseguiu entrar de vez na briga pelo G-4 da Série B. A quatro pontos do Avaí, quarto colocado, o Cruzmaltino se encontrou e conseguiu três vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas.



"Vejo que foi nossa melhor partida em casa, com o apoio da torcida. Estamos felizes com o resultado, não satisfeitos por nossa posição na tabela, mas sabemos que faltam jogos ainda e estamos bem focados nesse objetivo de colocar o Vasco de volta na Série A", analisou Riquelme.