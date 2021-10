Campanha do Vasco para estátua de Roberto Dinamite é homenagem aos 50 anos do primeiro gol dele - Divulgação/Vasco

Campanha do Vasco para estátua de Roberto Dinamite é homenagem aos 50 anos do primeiro gol deleDivulgação/Vasco

Publicado 18/10/2021 16:04

Para comemorar os 50 anos do primeiro gol de Roberto Dinamite pelos profissionais do Vasco, em 25 de novembro de 1971, o Vasco pretende inaugurar uma estátua do ídolo para ficar no campo de São Januário. Para isso, o clube lançou uma campanha de financiamento coletivo com seus torcedores e espera conseguir arrecadar pelo menos R$ 190 mil.



As doações poderão ser a partir de R$ 25, com direito a certificado de participação na campanha. Mas o clube estipulou o valor de mil reais para um benefício especial para quem pagar o valor: eternizar o nome na base da estátua de Roberto Dinamite. Há outras recompensas de acordo com a quantia doada, como moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da obra.



A estátua ficará localizada no gramado de São Januário em frente à curva da arquibancada. Ela será confeccionada pelo artista plástico Mário Pitanguy. Maior artilheiro do clube, com 708 gols marcados, Roberto Dinamite se juntará a Romário, que tem sua estátua atrás de um dos gols de São Januário.



"Roberto Dinamite, sem dúvida nenhuma o maior ídolo do Vasco, maior artilheiro do clube e do Campeonato Brasileiro. Durante muitos e muitos anos foi o jogador símbolo do Vasco. Nós prestaremos uma justa homenagem a esse grande ex-jogador, nosso ídolo eterno, Roberto Dinamite! Parabéns, Roberto! Parabéns a todos os envolvidos nessa campanha! É uma campanha que será exitosa e das mais justas com você, Roberto!", disse o presidente do Vasco, Jorge Salgado, ao site oficial do clube.