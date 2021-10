Fernando Diniz - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/10/2021 10:59

Rio - O bom momento de Riquelme no Vasco atravessou o Atlântico e chegou em terras europeias. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Grupo City, que administra o atual campeão da Inglaterra, está observando o jogador, de 19 anos, e tem interesse na sua contratação.

Segundo o site, foi feita uma sondagem inicial pelo jogador revelado na base do Vasco, sem mencionar valores. O empresário Carlos Leite, representante do grupo do Oriente Médio na América do Sul, é o responsável pelas conversas com a diretoria vascaína.



O Cruzmaltino não teria interesse em vender o atleta por menos de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões, pela cotação atual). Riquelme tem contrato até julho de 2023. E multa rescisória estipulada em 36 milhões (R$ 234,1 milhões). Além disso, o clube carioca pretende manter 20% do passe visando uma negociação futura.



Apesar do valor ser considerado alto, o Grupo City desejaria a contratação. A princípio, os executivos pretendem vincular Riquelme ao Girona, da Espanha, Lommel SK, da Bélgica ou Troyes, da França. A exemplo do que fizeram com o meia Metinho, vendido recentemente pelo Fluminense.



Riquelme vive grande fase desde a chegada de Fernando Diniz. O jovem foi titular nas últimas partidas do Vasco na Série B. Na atual temporada, ele entrou em campo em 18 partidas pelo Vasco.