Presidente Jorge SalgadoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/10/2021 15:57

Rio - Nesta terça-feira (19), o Vasco encaminhou um acordo com a casa de apostas PIXBET, que está em negociação avançada e pode ser anunciada como a nova parceira do clube de São Januário. O contrato será por um ano e renderia o valor de R$ 9 milhões aos cofres do clube carioca. A informação é do portal "GE".

Diante dessa negociação, a logo do banco BMG será reposicionada no uniforme do clube carioca e provavelmente passará para as costas. A informação do acordo entre o Vasco e a casa de apostas foi publicada primeiramente pelo jornalista Fábio Azevedo.

De acordo com o portal "GE", o Gigante da Colina recebe atualmente R$ 5 milhões do banco BMG pelo patrocínio master. Desta forma, será adicionado um acréscimo de R$ 4 milhões por ano pelo espaço no uniforme do clube.

Caso o acordo seja fechado ainda nesta semana, o Vasco poderá estampar a logo da marca no confronto contra o Náutico, no domingo, pelo Brasileirão Série B. Em agosto, o Cruz-Maltino estava próximo de acertar com a Betano, outra casa de apostas. Por outro lado, o vazamento da negociação travou o acordo e, diante disso, o clube de São Januário prega cautela para fechar o acordo com a PIXBET.