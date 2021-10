Vasco conta com a torcida para arrancada rumo ao G-4 da Série B - Arquivo / Agência O Dia

Vasco conta com a torcida para arrancada rumo ao G-4 da Série BArquivo / Agência O Dia

Publicado 20/10/2021 11:40 | Atualizado 20/10/2021 12:21

O Vasco anunciou ter entrado na terça-feira com um requerimento junto à CBF para pedir a liberação da presença de sua torcida em todos os jogos fora de casa até o fim da Série B. Em nota, o clube explica que o movimento ocorre após atualização do "Protocolo de Recomendações para o Retorno do Público aos Estádios em Competições da CBF". E após a ação, o Vasco terá direito a 290 ingressos para o duelo contra o Náutico, domingo nos Aflitos.



No novo texto, é permitida a presença de torcida visitante com pelo menos 10% da carga de ingressos disponíveis por partida, desde que sejam obedecidos os protocolos sanitários locais. Com base nisso, o vice geral do Vasco, Carlos Roberto Osorio, foi à sede da CBF na terça-feira e se reuniu com o diretor de competições da entidade, Manuel Flores, para oficializar o requerimento.

Segundo o clube, agora a CBF irá notificar as federações de Pernambuco, São Paulo, Goiás e Paraná, onde o Vasco jogará como visitante na reta final da Série B, para a liberação da carga para os torcedores vascaínos.



"A torcida do Vasco é nacional. Queremos nossos torcedores presentes em todas as partidas nessa reta final da Série B. Eles são a força que vai recolocar o Vasco no seu lugar de direito, entre os grandes do futebol brasileiro", afirmou Carlos Roberto Osorio ao site oficial do clube.