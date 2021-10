Fernando Diniz - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 21/10/2021 14:51

Rio - Nesta quinta-feira (21), o meia Marquinhos Gabriel, em entrevista coletiva, exaltou a contribuição do técnico Fernando Diniz para o crescimento do desempenho no Vasco. Jogador é um destaques do Gigante da Colina e responsável por criar jogadas ofensivas para o time cruz-maltino. No entanto, o atleta era bastante questionado pela torcida e por conta de atuações irregulares.

"Eu sou um cara que me cobro muito nos jogos, nos treinamentos. Quando erro alguma coisa, eu sei que errei, e vou tentar acertar na próxima tentativa. Eu sei que o torcedor tem o seu lado coração de ver as coisas, mas aqui dentro a gente tem muita convicção do que tem sido feito. A nossa evolução depois que o Diniz chegou aqui é muito grande. Individualmente, para mim ele foi muito importante. Deu muita confiança para mim e para equipe toda", disse o meia Marquinhos Gabriel.

O jogador atua mais recuado no time de Fernando Diniz para poder dar mais qualidade na saída de bola. Diante disso, a evolução dentro de campo foi transparente e condicionou melhora na construção de jogadas para aperfeiçoar as jogadas ofensivas do Vasco.

"Acho que é uma questão muito clara para a gente. Vamos buscar a vitória, mas com equilíbrio. A gente vai atacar, mas o que a gente mais tem questões a resolver é na parte defensiva. A gente sabe que vai criar jogadas, é o sistema que o Diniz usa, mas o que mais preocupa é a recomposição. O Diniz tem batido nessa tecla. Se não tiver recomposição, a gente vai jogar mal. A gente tem que ser defender bem lá em Recife para buscar a vitória".



No próximo domingo (24), o Vasco enfrenta o Náutico, às 16h, no Estádio dos Aflitos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tabela da competição, o Gigante da Colina está na sexta colocação e soma 46 pontos.