Jorge Salgado conseguiu mais uma importante vitória nos tribunais e segue à frente do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 21/10/2021 17:00

Rio - Com a nova licitação do Maracanã se aproximando, o presidente do Vasco, Jorge Salgado segue buscando aproximações para que o Cruzmaltino passe a ser um dos administradores do estádio. Em seu perfil oficial, ele divulgou uma reunião que teve o com o governador do Rio, Cláudio Castro.

"Estivemos essa semana com o governador Claudio Castro para tratar da licitação do Maracanã. Reafirmei a decisão do Vasco de retornar ao Maracanã, que, junto com São Januário, comporá um portfólio perfeito para nossos jogos e nossa torcida. Obrigado pela receptividade, Governador! Saudações vascaínas", afirmou.

Há alguns meses, o Vasco já tornou oficial o seu interesse de participar da nova administração do Maracanã. Salgado já se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para debater a possibilidade de uma parceria.