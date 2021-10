Nenê recebeu o troféu de melhor de setembro da Série B - Amanda Paiva/CBF

Publicado 21/10/2021 18:27

Da reserva no Fluminense a peça importante na recuperação do Vasco na luta para retornar à elite, Nenê foi escolhido como o jogador do mês de setembro da Série B. Nos quatro jogos disputados no período o meia marcou dois gols e deu um assistência.



Nesta quinta-feira no CT Moacyr Barbosa, Nenê recebeu o troféu oferecido pela CBF após ganhar votação nas redes sociais.



"É muito motivante, fico muito feliz. Ainda mais com um período tão curto assim de clube. Chegar e já conquistar esse troféu é muito bacana porque temos muitos times e jogadores bons na Série B, que é um dos campeonatos mais equilibrados. Então ter esse reconhecimento é motivo de felicidade e também uma motivação para continuar com o que estou fazendo pelo Vasco. Claro que não sou eu sozinho, o time também está indo bem. Só completei esse bom momento com o prêmio, mas é uma conquista de todos do time", afirmou Nenê ao site oficial da CBF.

Insatisfeito com a reserva no Fluminense, Nenê foi liberado pela diretoria para retornar ao Vasco. Ele estreou em 16 de setembro e até o fim do mês ajudou o time a conquistar duas vitórias e dois empates.



"Com certeza (a boa fase) ajudou o Vasco, essa era a intenção. Vim aqui para ajudar o time a conquistar esse acesso tão importante para o clube. Estávamos em uma situação difícil, mas vim porque acreditava", completou.



Antes de Nenê, o troféu de melhor do mês de agosto também ficou no Rio de Janeiro, com Chay, do Botafogo.