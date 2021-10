Com 17% de chances de acesso à Série A, o Vasco encara mais um dia de trabalho no CT Moacyr Barbosa em busca da reação - Rafael Ribeiro/Vasco

Com 17% de chances de acesso à Série A, o Vasco encara mais um dia de trabalho no CT Moacyr Barbosa em busca da reaçãoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 22/10/2021 17:30

Recife - O presidente do Náutico, Edno Melo, descartou o risco adiamento do confronto com o Vasco, neste domingo, às 16h, nos Aflitos, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, devido à falta de segurança. Os rumores foram motivados pela invasão generalizada protagonizada pela torcida do Santa Cruz, na última terça-feira, no gramado da Arena Pernambuco, após a eliminação para o Floresta, na fase classificatória da Copa do Nordeste.

Em nota oficial, a CBF cogitou retirar da pauta da entidade todos os jogos marcados em Pernambuco caso o Governo do Estado não garantisse a segurança nos estádios. Em reunião com a Polícia Militar, a cúpula do Náutico garantiu a presença de policiamento e de seguranças particulares contra o Vasco.

À distância, o Cruzmaltino acompanhou o impasse sem perder o ritmo na preparação no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. Com 17% de chances de acesso à Série A, o Vasco, sexto colocado, com 46 pontos, embarca para Recife após o treino de sábado pela manhã.