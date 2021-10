Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 22/10/2021 21:24

Rio - Com uma dívida acumulada na casa dos R$ 832 milhões, o Vasco apresentou nesta sexta-feira ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro um plano para diminuir o déficit e pagar R$ 93,5 milhões à Comissão de Credores do clube. O acordo, caso aprovado, prevê o prazo de seis anos para quitar o montante.



Em comunicado, o TJ-RJ confirmou a proposta. Durante a análise, o órgão informou que "todas as execuções em curso contra o Vasco da Gama e também qualquer medida constritiva sobre o patrimônio do clube" estão suspensas. O prazo estipulado pelo TRT-1, de 60 dias, para a apresentação do plano terminaria neste sábado.

Confira na íntegra o comunicado do TJ-RJ:



"O desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho atendeu hoje a tutela de urgência para suspender todas as execuções em curso contra o Vasco da Gama e também qualquer medida constritiva sobre o patrimônio do clube. A decisão fixou o prazo de 60 dias para o clube apresentar o plano de credores ao Juízo Centralizador com ordem de pagamento, a quem caberá a fiscalização do seu cumprimento, sob pena de responsabilidade pessoal dos administradores.





O Vasco da Gama apresentou requerimento ao presidente do TJRJ com as dívidas apenas de natureza civil para, assim, permitir a abertura do concurso de credores por meio do Regime Centralizado de Execuções (RCE), de acordo com a Lei 14.193/2021. Sancionada em agosto, a Lei federal instituiu a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre as normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística e tratamento dos passivos das entidades desportivas.



De acordo com o desembargador Maldonado de Carvalho, o Vasco da Gama preenche os requisitos para o requerimento, por se enquadrar nas regras especiais da nova Lei. Ressalta o magistrado que objetivo do Regime Centralizado de Execuções (RCE) é promover a reunião de todos os processos em fase executiva em um único Juízo Centralizador, com a suspensão das penhoras. A suspensão permitirá o cumprimento das dívidas conforme estabelecido pelo artigo 17 da Lei, que ordena os credores preferenciais ao recebimento dos pagamentos.



O desembargador Maldonado de Carvalho destaca que, deferido o RCE, o prazo para pagamento dos débitos de natureza civil será de seis anos, conforme previsto na legislação. O Tribunal de Justiça já disciplinou o Regime Centralizador de Execuções, com a constituição do Núcleo de Cooperação judiciária – Nucoop, para onde será encaminhado o processo do clube."