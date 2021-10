Novo uniforme do Vasco foi lançado neste domingo - Divulgação/Vasco

Novo uniforme do Vasco foi lançado neste domingoDivulgação/Vasco

Publicado 24/10/2021 13:10

Para a partida deste domingo, às 16h contra o Náutico, nos Aflitos, o Vasco estreará seu novo primeiro uniforme. A camisa de cor preta foi lançada nesta manhã, em parceria com a Kappa, e segue a linha da coleção inspirada no tema das bandeiras náuticas.



Com detalhes nas cores preta e cinza, para assim contrastar a faixa tão particular na camisa, o novo design busca dar mais destaque à Cruz de Malta. Além disso, as mangas terão grafismo ilustrados com as bandeiras náuticas.



"A nossa ideia neste novo uniforme foi não se apegar a tantos detalhes nas mangas e nas golas, para assim contrastar a imponente faixa da cruz de malta com característica evidente e simples", afirmou o gerente de criação e designer do Vasco, Marcelo Azalim.



O novo uniforme do Vasco estará disponível para venda a partir da próxima quinta-feira.