Nenê e Cano voltaram a apresentar um ótimo entrosamento na suado empate com o Náutico, nos Aflitos - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/10/2021 18:03

Recife - Nos Aflitos, Náutico e Vasco protagonizaram um duelo à altura da disputa por um lugar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o empate em 2 a 2 na tarde deste domingo frustrou os torcedores que seguem com a calculadora na mão de olho no acesso à Primeira Divisão. Em sexto, com 47 pontos, o Vasco está a cinco pontos da zona de classificação para a elite. Com 45, o Náutico está em nono.

Com um início de tirar o fôlego, o Cruzmaltino mostrou em campo o tamanho da vontade de figurar o G-4. Ligado, Nenê aproveitou o domínio errado de Rafael Ribeiro e, ao perceber o goleiro Anderson adiantado, esbanjou precisão na finalização da intermediária para abrir o placar, aos 8 minutos. Dez minutos depois, o camisa 77 desmontou a marcação do Náutico com um passe de calcanhar para Marquinhos Gabriel cruzar e Cano, livre, ampliar, aos 18.

Em meio ao caos tático e emocional, o Timbu diminuiu o prejuízo na cabeçada de Vinicius. O gol, aos 26 minutos, foi um alerta para os problemas na bola aérea que o Vasco enfrentaria no decorrer do jogo, pois os donos da casa reagiram com uma incessante pressão. E o recuo na volta do intervalo custou caro para o Cruzmaltino.

Com dificuldade na saída de bola, o torcedor vascaíno teve calafrios nas tentativas de Lucão de sair jogando com os pés, mas foram as bolas aéreas o motivo do pânico. A insistência surtiu efeito e, aos 12, Yago aproveitou o ótimo cruzamento de Jean Carlos, que completou 100 jogos pelo clube, para empatar: 2 a 2.

À beira do gramado, Fernando Diniz não escondia a irritação pelo recuo não 'autorizado' do Vasco. Com o meio de campo extenuado, o treinador tentou renovar o fôlego com a entrada de Andrey no lugar de Morato. Léo Jabá, que substituiu Gabriel Pec, foi a aposta em busca de um contra-ataque, que só aconteceu aos 28 minutos. Nenê arriscou de fora da área e o desvio na marcação quase traiu o goleiro Anderson. A chance mais clara, no entanto, foi na cabeçada na trave de Walber. E foi só.

NÁUTICO X VASCO

Local: Aflitos

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Gols: - 1º tempo - Nenê (8 minutos), Cano (18 minutos) e (26 minutos). 2º tempo - Yago (12 minutos)

Cartões amarelos: Matheus Jesus, Jailson, Rafael Ribeiro, Paiva; Nenê, Walber

Cartões vermelhos: -

Renda e público: 2.900 torcedores pagantes.



Náutico: Anderson, Hereda (Jeferson), Yago, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Rhaldney (Paiva), Matheus Jesus e Jean Carlos; Vinicius, Jailson (Murilo) e Caio Dantas (Matheus Trindade). Técnico: Hélio dos Anjos.



Vasco: Lucão, Zeca, Walber, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato (Andrey), Gabriel Pec (Léo Jabá) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.